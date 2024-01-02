دليل يُقرب سلمان الفرج من الأهلي رد فعل مدرب باريس سان جيرمان بعد ارتباط مبابي بـ ريال مدريد وظائف شاغرة في وزارة الاقتصاد والتخطيط وظائف شاغرة لدى فروع المراعي وظائف شاغرة لدى المياه الوطنية وظائف شاغرة في مجموعة العليان القابضة وظائف شاغرة لدى الخزف السعودي وظائف إدارية شاغرة في البنك الإسلامي وظائف إدارية شاغرة لدى شركة بوبا هيئة الصحة العامة تعلن توفر لقاح كوفيد 19 المطور
أعلنت وزارة الاقتصاد والتخطيط، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للجنسين، على مسمى “أخصائي التدريب والتطوير”؛ وذلك للعمل بمقر الوزارة في مدينة الرياض.
وبينت وزارة الاقتصاد والتخطيط، أنّ الوظائف متاحة للسعوديين من حمَلة شهادة البكالوريوس في تخصصات: (إدارة الأعمال، الموارد البشرية)، أو ما يعادلها، مع وجود خبرات سابقة.
وأوضحت وزارة الاقتصاد والتخطيط، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 2 يناير 2024م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة؛ يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)