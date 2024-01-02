وظائف شاغرة في وزارة الاقتصاد والتخطيط

أعلنت وزارة الاقتصاد والتخطيط، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للجنسين، على مسمى “أخصائي التدريب والتطوير”؛ وذلك للعمل بمقر الوزارة في مدينة الرياض.

شروط وظائف وزارة الاقتصاد والتخطيط

وبينت وزارة الاقتصاد والتخطيط، أنّ الوظائف متاحة للسعوديين من حمَلة شهادة البكالوريوس في تخصصات: (إدارة الأعمال، الموارد البشرية)، أو ما يعادلها، مع وجود خبرات سابقة.

التقديم على الوظائف

وأوضحت وزارة الاقتصاد والتخطيط، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 2 يناير 2024م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة؛ يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)