وظائف شاغرة في وزارة الاقتصاد والتخطيط

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أعلنت وزارة الاقتصاد والتخطيط، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير والدكتوراه في عددٍ من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر الوزارة في مدينة الرياض.
وبينت وزارة الاقتصاد والتخطيط، أنّ الوظائف المتاحة على مسمى:
– أخصائي أول التدقيق الداخلي: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (المحاسبة، المالية)، أو أي تخصص ذي الصلة.
– خبير الاقتصاد الدولي: شهادة الماجستير أو الدكتوراه في تخصصات: (الاقتصاد الدولي، التجارة)، أو أي تخصص ذي الصلة.
وأوضحت وزارة الاقتصاد والتخطيط، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 16 يناير 2024م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة؛ يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)