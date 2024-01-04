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وظائف شاغرة في وزارة الطاقة

الخميس ٤ يناير ٢٠٢٤ الساعة ٩:٥٩ مساءً
وظائف شاغرة في وزارة الطاقة
المواطن- خالد الأحمد

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أعلنت وزارة الطاقة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الوزارة في مدينة الرياض.

تفاصيل وظائف وزارة الطاقة

وبيّنت وزارة الطاقة، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

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– مستشار/ المبادرات والمشاريع الإستراتيجية.

– خبير أول دراسات وتحليل دولي (عدد وظيفتين).

– مراجع أول.

– كبير مراجعين تقنية معلومات.

– مهندس محترف استدامة وتغير مناخي.

التقديم على الوظائف

وأوضحت وزارة الطاقة، أنّ التقديم مُتاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الخميس الموافق 4 يناير 2024م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يمكن الدخول على الرابط التالي: (هنا)

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