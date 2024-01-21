وظائف شاغرة في وزارة الطاقة

أعلنت وزارة الطاقة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الوزارة في مدينة الرياض.

تفاصيل وظائف وزارة الطاقة

وبيّنت وزارة الطاقة، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– مدير مكتب.

– أخصائي أول حوكمة إجراءات تنظيمية.

– أخصائي أول قياس أداء.

– خبير جودة.

– مهندس تنظيم وتخطيط أعمال تكرير وتجزئة غاز طبيعي.

– محلل شراكات إستراتيجية.

– خبير أول منظمات دولية.

– أخصائي منظمات دولية.

– أخصائي أول شراكات إستراتيجية.

– أخصائي أول مشتريات.

التقديم على الوظائف

وأوضحت وزارة الطاقة، أنّ التقديم مُتاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 21 يناير 2024م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يمكن الدخول على الرابط التالي: (هنا)