وظائف شاغرة لدى التأهيل والإحلال

أعلن برنامج التأهيل والإحلال لتوطين الوظائف في الهيئة الملكية بالجبيل وينبع، عن توفّر وظائف هندسية وفنية شاغرة للرجال، من حمَلة شهادات الكفاءة المتوسطة والثانوية العامة والدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى “شركة زهران لإدارة المرافق، وشركة نبيل عبدالله أبو نهية وشريكه، وشركة أبناء عبدالله حسين المطوع القابضة” في كل من ينبع، والجبيل.

تفاصيل وظائف التأهيل والإحلال

وأبرز برنامج التأهيل والإحلال، أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– مشرف هندسي/ أعمال مدنية (ينبع).

– مشرف هندسي/ تكييف (ينبع).

– مشرف هندسي/ ميكانيكا (ينبع).

– ملاحظ/ ميكانيكا (ينبع).

– عامل تصنيع (الجبيل).

– عامل (الجبيل).

التقديم على الوظائف

وأوضح برنامج التأهيل والإحلال، أن التقديم متاح عبر موقعه الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 18 يناير 2024م؛ والتقديم مستمرٌ حتى تاريخ 27 يناير 2024م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)