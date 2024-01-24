وظائف شاغرة لدى التصنيع الوطنية في 4 مدن

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أعلنت شركة التصنيع الوطنية “التصنيع”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية وإدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في كل من الجبيل، وجدة، والرياض، وحائل.
وأبرزت شركة التصنيع الوطنية، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:
– مهندس معدات دوارة (الجبيل).
– مدقق أنظمة (جدة).
– مهندس الصحة والسلامة والبيئة (الرياض).
– مهندس الإنتاج (الجبيل).
– مهندس الخدمات (الجبيل).
– مهندس مبيعات (حائل).
وأوضحت شركة التصنيع الوطنية، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 24 يناير 2024م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)