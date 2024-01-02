وظائف شاغرة لدى الخزف السعودي

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أعلنت شركة الخزف السعودي، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الثانوية العامة والدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في مدينة الرياض.
وأبرزت شركة الخزف السعودي، أن الوظائف المتاحة على مسمى:
– مساعد مدير صالة العرض: شهادة الدبلوم أو البكالوريوس في تخصصات: (المبيعات والتسويق، الإدارة)، أو أي تخصص ذي الصلة.
– منسق التسليم: شهادة الثانوية العامة، أو ما يعادلها.
وأوضحت شركة الخزف السعودي، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 2 يناير 2024م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، فضلًا الدخول على الرابط التالي: (هنا)