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وظائف شاغرة لدى الخزف السعودي

الثلاثاء ٢ يناير ٢٠٢٤ الساعة ٧:٥٤ مساءً
وظائف شاغرة لدى الخزف السعودي
المواطن- خالد الأحمد

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أعلنت شركة الخزف السعودي، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الثانوية العامة والدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في مدينة الرياض.

تفاصيل وظائف الخزف السعودي

وأبرزت شركة الخزف السعودي، أن الوظائف المتاحة على مسمى:

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– مساعد مدير صالة العرض: شهادة الدبلوم أو البكالوريوس في تخصصات: (المبيعات والتسويق، الإدارة)، أو أي تخصص ذي الصلة.

– منسق التسليم: شهادة الثانوية العامة، أو ما يعادلها.

التقديم على الوظائف

وأوضحت شركة الخزف السعودي، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 2 يناير 2024م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، فضلًا الدخول على الرابط التالي: (هنا)

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