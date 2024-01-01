وظائف شاغرة لدى الزكاة والضريبة والجمارك

أعلنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بالمقر الرئيسي للهيئة في مدينة الرياض.

تفاصيل وظائف هيئة الزكاة

وأبرزت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– أخصائي أول شؤون اللجان: شهادة البكالوريوس في تخصص إدارة الأعمال، أو ما يعادلها.

– مشرف مكافحة الحرائق: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (علوم الإطفاء، الصحة العامة)، أو ما يعادلها.

– أخصائي رئيسي إدارة مشاريع الزكاة: شهادة البكالوريوس في تخصص إدارة الأعمال، أو ما يعادلها.

– باحث أول تنظيمي: شهادة البكالوريوس في تخصص القانون.

التقديم على الوظائف

وأوضحت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 1 يناير 2024م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، فضلًا الدخول على الرابط التالي: (هنا)