وظائف شاغرة لدى المجلس الصحي السعودي

أعلن المجلس الصحي السعودي، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر وظائف صحية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادة الماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر الأمانة العامة للمجلس الصحي في مدينة الرياض.

تفاصيل وظائف المجلس الصحي

وبيّنت إدارة المجلس الصحي أنّ الوظائف المتاحة على مسمى:

– أخصائي سياسات صحية: شهادة الماجستير في تخصصات: (الصحة العامة، السياسات صحية)، أو أي تخصص ذي الصلة.

– أخصائي صحة عامة: شهادة الماجستير في تخصصات: (صحة عامة، وبائيات، الخدمات الصحية وبحوث النتائج).

التقديم على الوظائف

وأوضحت إدارة المجلس الصحي أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 1 يناير 2024م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 8 يناير 2024م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يُرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)