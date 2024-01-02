دليل يُقرب سلمان الفرج من الأهلي رد فعل مدرب باريس سان جيرمان بعد ارتباط مبابي بـ ريال مدريد وظائف شاغرة في وزارة الاقتصاد والتخطيط وظائف شاغرة لدى فروع المراعي وظائف شاغرة لدى المياه الوطنية وظائف شاغرة في مجموعة العليان القابضة وظائف شاغرة لدى الخزف السعودي وظائف إدارية شاغرة في البنك الإسلامي وظائف إدارية شاغرة لدى شركة بوبا هيئة الصحة العامة تعلن توفر لقاح كوفيد 19 المطور
أعلنت شركة المياه الوطنية، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في مدينة الرياض والمنطقة الشرقية.
وأبرزت شركة المياه الوطنية، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:
– مدير التطبيقات المؤسسي.
– رئيس قسم إدارة المرافق.
– مدير مشروع.
– خبير مجموعة.
وأوضحت شركة المياه الوطنية، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الثلاثاء الموافق 2 يناير 2024م؛ والتقديم مستمرٌّ حتى تاريخ 9 يناير 2024م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)