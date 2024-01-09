وظائف شاغرة لدى برنامج التأهيل والإحلال

أعلن برنامج التأهيل والإحلال لتوطين الوظائف في الهيئة الملكية بالجبيل وينبع، عن توفّر وظائف إدارية وفنية شاغرة للرجال، من حمَلة شهادات الابتدائية والدبلوم في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى “شركة محجوب، وشركة الطريس السعودية للمقاولات” في كل من الجبيل، ورأس الخير.

تفاصيل وظائف التأهيل والإحلال

وأبرز برنامج التأهيل والإحلال، أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– موظف استلام وتسليم (الجبيل).

– مشغل نظام إدارة المباني (الجبيل).

– سائق (رأس الخير).

التقديم على الوظائف

وأوضح برنامج التأهيل والإحلال، أن التقديم متاح عبر موقعه الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 9 يناير 2024م؛ والتقديم مستمرٌ حتى تاريخ 19 يناير 2024م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)