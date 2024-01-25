وظائف شاغرة لدى برنامج التأهيل والإحلال

أعلن برنامج التأهيل والإحلال لتوطين الوظائف في الهيئة الملكية بالجبيل وينبع، عن توفّر وظائف هندسية وإدارية وفنية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى “شركة رواد الجزيرة للتجارة والمقاولات، وشركة زهران لإدارة المرافق” في كل من الجبيل، وينبع.

تفاصيل وظائف التأهيل والإحلال

وأبرز برنامج التأهيل والإحلال، أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– مهندس كهرباء (الجبيل).

– مراقب سلامة مرورية (عدد وظيفتين/ الجبيل).

– محاسب (الجبيل).

– منسقة سكن (عدد وظيفتين/ ينبع).

– فني ميكانيكا (ينبع).

التقديم على الوظائف

وأوضح برنامج التأهيل والإحلال، أن التقديم متاح عبر موقعه الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 25 يناير 2024م؛ والتقديم مستمرٌ حتى تاريخ 4 فبراير 2024م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)