وظائف شاغرة في البريد السعودي مواجهات دور الـ16 بكأس آسيا 2023 وظائف شاغرة لدى برنامج التأهيل والإحلال وظائف شاغرة في شركة الاتصالات حريق هائل يلتهم مستشفى غاندي في طهران وظائف هندسية وفنية شاغرة بشركة التصنيع وظائف شاغرة لدى شركة أرامكس الفيصل للاعبي الأخضر: ثقتنا بكم كبيرة في القادم موعد مباراة الأخضر ضد كوريا الجنوبية في دور الـ16 حريق محدود بأحد المصانع في الجبيل الصناعية
أعلن برنامج التأهيل والإحلال لتوطين الوظائف في الهيئة الملكية بالجبيل وينبع، عن توفّر وظائف هندسية وإدارية وفنية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى “شركة رواد الجزيرة للتجارة والمقاولات، وشركة زهران لإدارة المرافق” في كل من الجبيل، وينبع.
وأبرز برنامج التأهيل والإحلال، أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:
– مهندس كهرباء (الجبيل).
– مراقب سلامة مرورية (عدد وظيفتين/ الجبيل).
– محاسب (الجبيل).
– منسقة سكن (عدد وظيفتين/ ينبع).
– فني ميكانيكا (ينبع).
وأوضح برنامج التأهيل والإحلال، أن التقديم متاح عبر موقعه الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 25 يناير 2024م؛ والتقديم مستمرٌ حتى تاريخ 4 فبراير 2024م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)