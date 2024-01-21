افتتاح مشروعين مهمين للطرق لتسهيل الحركة المرورية بالمدينة المنورة الكونغو تُعرقل منتخب المغرب بتعادل إيجابي التعادل السلبي يحسم مباراة عمان وتايلاند وظائف شاغرة لدى بنك الخليج الدولي نجم ألميريا يسجل رقمًا قياسيًا ضد الريال SAMI تعزز بناء قدرات وطنية وأنظمة مستقبلية في قطاع الدفاع والأمن مورينيو يُفضل البقاء في إيطاليا البريكان والدوسري يقودان هجوم السعودية ضد قرغيزستان “المواطن” توثق لحظات التتويج على منصة Joy awards توتنهام يحسم موقفه من رحيله لاعبه للنصر
أعلن بنك الخليج الدولي، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في تخصصات: (المحاسبة، الخدمات المصرفية، المالية)، أو أي تخصص ذي الصلة؛ وذلك للعمل لدى فروع البنك بالمملكة في محافظة الخبر.
وأبرزت إدارة بنك الخليج الدولي، أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:
– مساعد مدير عمليات القروض.
– موظف عمليات القروض.
وأوضحت إدارة بنك الخليج الدولي، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 21 يناير 2024م؛ والتقديم مستمرٌّ حتى تاريخ 16 فبراير 2024م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)