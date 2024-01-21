وظائف شاغرة لدى بنك الخليج الدولي

أعلن بنك الخليج الدولي، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في تخصصات: (المحاسبة، الخدمات المصرفية، المالية)، أو أي تخصص ذي الصلة؛ وذلك للعمل لدى فروع البنك بالمملكة في محافظة الخبر.

تفاصيل وظائف بنك الخليج الدولي

وأبرزت إدارة بنك الخليج الدولي، أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:

– مساعد مدير عمليات القروض.

– موظف عمليات القروض.

التقديم على الوظائف

وأوضحت إدارة بنك الخليج الدولي، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 21 يناير 2024م؛ والتقديم مستمرٌّ حتى تاريخ 16 فبراير 2024م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)