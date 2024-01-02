باقة الإجازة تتيح لزوار موسم الرياض مزج التجارب المحلية بالعالمية وظائف شاغرة لدى مطارات جدة وظائف إدارية شاغرة بشركة معادن أمير عسير خلال استقبال نائبه: لنقف على قلب رجل واحد مع كل محتاج وظائف شاغرة لدى تهيئة وصيانة الطائرات خالد الفيصل يجري عملية جراحية ناجحة ودعوات بدوام الصحة والعافية لقطات لهطول الأمطار وتساقط البرد على رفحاء الاتفاق يُعين مارك ألين مديرًا رياضيًا تنفيذيًا الفريق اليحيى يتحدث عن جودة الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن السعودية تحول الجزء الأخير لمنحة دعم الموازنة الأردنية بقيمة 38.6 مليون دولار
أعلنت الشركة السعودية لتهيئة وصيانة الطائرات، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف فنية وإدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادة الدبلوم في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في مدينة الرياض.
وأبرزت الشركة السعودية لتهيئة وصيانة الطائرات، أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:
– فني صيانة: شهادة الدبلوم في تخصص ذي الصلة.
– فني إدارة تموين: شهادة الدبلوم في تخصص التموين.
وأوضحت الشركة السعودية لتهيئة وصيانة الطائرات، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 2 يناير 2024م؛ والتقديم مستمرٌّ حتى تاريخ 2 مارس 2024م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)