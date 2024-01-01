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وظائف شاغرة لدى روابي القابضة

الإثنين ١ يناير ٢٠٢٤ الساعة ٩:٠٠ مساءً
وظائف شاغرة لدى روابي القابضة
المواطن- خالد الأحمد

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أعلنت شركة روابي القابضة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة ومشاريعها في كل من الدمام، والجبيل.

تفاصيل وظائف روابي القابضة

وأبرزت شركة روابي القابضة، أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:

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– مستشار أول تخطيط الموارد (الدمام): شهادة البكالوريوس في تخصصات: (علوم الكمبيوتر، تقنية المعلومات)، أو أي تخصص ذي الصلة.

– مهندس إنتاج (الجبيل): شهادة البكالوريوس في تخصصات: (هندسة الإنتاج، أو الهندسة الميكانيكية).

التقديم على الوظائف

وأوضحت شركة روابي القابضة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 1 يناير 2024م؛ والتقديم مستمرٌّ حتى تاريخ 1 مارس 2024م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

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