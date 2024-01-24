وظائف شاغرة لدى شركة الاتصالات

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أعلنت شركة الاتصالات السعودية “STC”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى المركز الرئيسي للشركة في مدينة الرياض.
وأبرزت شركة الاتصالات السعودية، أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:
– مساعد مدير إدارة إيرادات التجوال: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (المالية، أو هندسة الاتصالات).
– مساعد مدير لوائح التسويق: شهادة البكالوريوس أو الماجستير في تخصصات: (التسويق، أو إدارة الأعمال).
– محلل رئيسي تمكين المبيعات: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (هندسة الاتصالات، أو إدارة الأعمال).
– مدير قسم إدارة قيمة العملاء: شهادة البكالوريوس أو الماجستير في تخصصات: (التسويق، أو إدارة الأعمال).
وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 24 يناير 2024م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)