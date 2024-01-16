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وظائف شاغرة لدى شركة طيران الرياض

الثلاثاء ١٦ يناير ٢٠٢٤ الساعة ١٠:٥١ مساءً
وظائف شاغرة لدى شركة طيران الرياض
المواطن- خالد الأحمد

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أعلنت شركة طيران الرياض، التابعة لصندوق الاستثمارات العامة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر الشركة الرئيسي في مدينة الرياض.

تفاصيل وظائف طيران الرياض

وأبرزت شركة طيران الرياض، أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

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– مدير تطوير المبيعات: شهادة الدبلوم أو البكالوريوس في تخصص ذي الصلة.

– مدير عمليات التوزيع والمبيعات: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (التسويق، تقنية المعلومات، المبيعات)، أو أي تخصص ذي الصلة، ويفضل شهادة الماجستير.

– مدير تجاري إقليمي: شهادة البكالوريوس أو الماجستير في تخصص إدارة الأعمال.

– مدير التدقيق: شهادة البكالوريوس أو الماجستير في تخصصات: (المحاسبة، المالية)، أو أي تخصص ذي الصلة.

التقديم على الوظائف

وأوضحت شركة طيران الرياض، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 16 يناير 2024م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 29 فبراير 2024م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، فضلًا الدخول على الرابط التالي: (هنا)

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