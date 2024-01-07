وظائف شاغرة لدى شركة NOMAC

أعلنت شركة نوماك “NOMAC”، المتخصصة بمجال التشغيل والصيانة لخدمة تحلية المياه وتوليد الطاقة، عن توفّر وظائف هندسية وفنية وإدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع محطات تحلية المياه في محافظة رابغ.

تفاصيل وظائف NOMAC

وأبرزت شركة نوماك أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– مهندس الطاقة: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (الهندسة الكهربائية، الهندسة الميكانيكية).

– فني أجهزة وتحكم: شهادة الدبلوم في تخصص الأجهزة والتحكم.

– مشرف لوجستي: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (إدارة الأعمال، أو الخدمات اللوجستية).

التقديم على الوظائف

وأوضحت شركة نوماك أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 7 يناير 2024م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 7 مارس 2024م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)