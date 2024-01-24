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وظائف شاغرة لدى شركة NOV

الأربعاء ٢٤ يناير ٢٠٢٤ الساعة ٦:٤٠ مساءً
وظائف شاغرة لدى شركة NOV
المواطن- خالد الأحمد

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أعلنت شركة أويلويل فاركو “NOV”- المتخصصة في خدمات الطاقة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الثانوية العامة والدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى فروع الشركة ومشاريعها بالمملكة في محافظة رأس الخير.

تفاصيل وظائف شركة NOV

وبيّنت شركة أويلويل فاركو، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

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– مساعد إداري.

– مهندس تصنيع

– مساعد مستودع.

– مدرب مشرف لحام.

– مهندس الجودة.

التقديم على الوظائف

وأوضحت شركة أويلويل فاركو، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 24 يناير 2024م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يمكن الدخول على الرابط التالي: (هنا)

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