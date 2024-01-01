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وظائف شاغرة لدى صدارة للكيميائيات

الإثنين ١ يناير ٢٠٢٤ الساعة ٦:٣٤ مساءً
وظائف شاغرة لدى صدارة للكيميائيات
المواطن- خالد الأحمد

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أعلنت شركة صدارة للكيميائيات، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية وإدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر الشركة الرئيسي في محافظة الجبيل الصناعية.

تفاصيل وظائف صدارة

وأبرزت شركة صدارة للكيميائيات، أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:

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– أخصائي تكنولوجيا التحليل: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (الكيمياء الصناعية، الهندسة)، أو أي تخصص ذي الصلة.

– رئيس فريق التخطيط: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (المالية، المحاسبة، الاقتصاد، إدارة الأعمال، نظم المعلومات الإدارية)، أو أي تخصص ذي الصلة.

التقديم على الوظائف

أوضحت شركة صدارة للكيميائيات، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 1 يناير 2024م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

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