وظائف شاغرة لدى فروع المراعي

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أعلنت شركة المراعي لتصنيع وتوزيع المواد الغذائية والألبان والمشروبات، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في كل من الرياض، وأبها.
وبيّنت شركة المراعي أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:
– مدير أقسام المستودعات (الرياض): شهادة البكالوريوس في تخصصات: (الهندسة، الخدمات اللوجستية، إدارة سلسلة التوريد، إدارة الأعمال).
– موظف موارد بشرية/ المبيعات (أبها): شهادة البكالوريوس أو الدبلوم في تخصص الموارد البشرية، أو أي تخصص ذي الصلة.
وأوضحت شركة المراعي، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 2 يناير 2024م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)