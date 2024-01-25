وظائف شاغرة لدى قطار سار في 3 مدن

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أعلنت الشركة السعودية للخطوط الحديدية “سار”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف فنية وهندسية وإدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في كل من حائل، وجدة، والرياض.
وأبرزت الشركة السعودية للخطوط الحديدية، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:
– مشغل معدات (حائل).
– مراقب هندسي أول (جدة).
– محلل إدارة المشاريع (الرياض).
– أخصائي أول التدريب والكفاءة (الرياض).
وأوضحت الشركة السعودية للخطوط الحديدية، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 25 يناير 2024م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 30 يناير 2024م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)