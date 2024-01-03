وظائف شاغرة لدى مؤسسة مسك

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أعلنت مؤسسة الأمير محمد بن سلمان “مسك”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية وإدارية شاغرة للسعوديين، من حملة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر المؤسسة ومشاريعها في مدينة الرياض.
وأبرزت مؤسسة مسك، أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:
– مهندس ضمان الجودة: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (الهندسة الميكانيكية، الهندسة الكهربائية).
– مدير البرنامج/ المشاركة المجتمعية: شهادة البكالوريوس في تخصص إدارة الأعمال، أو أي تخصص ذي الصلة، ويفضل شهادة الماجستير.
وأوضحت مؤسسة مسك، أن التقديم متاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 3 يناير 2024م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 31 مارس 2024م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يُرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)