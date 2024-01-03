وظائف شاغرة لدى مجموعة العليان في 3 مدن وظائف إدارية شاغرة لدى التأهيل والإحلال وظائف شاغرة في الشؤون الصحية بالحرس الوطني موعد مباريات المنتخب السعودي الودية قبل انطلاق كأس أمم آسيا صراخ بين عبدالله فلاتة والزلال والشيخ بسبب الهلال والاتحاد .. تفاصيل نارية وظائف شاغرة للجنسين بشركة روشن وظائف هندسية شاغرة في التصنيع الوطنية وظائف شاغرة بشركة طيران الرياض 12 وظيفة شاغرة لدى مستشفيات القوات المسلحة موعد مباراتي النصر الوديتين في الصين
أعلنت مجموعة شركة العليان السعودية القابضة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع عدد من الشركات التابعة للمجموعة في كل من الرياض، والدمام، وجدة.
وأبرزت مجموعة العليان القابضة، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:
– مدير المشتريات غير المباشرة (الرياض).
– مهندس مبيعات (الدمام).
– مساعد مستودع (جدة).
وأوضحت مجموعة العليان القابضة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 3 يناير 2024م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)