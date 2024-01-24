وظائف شاغرة لدى مجموعة سيركو

أعلنت مجموعة شركة سيركو للخدمات الدولية “Serco Group”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية وفنية وإدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع المجموعة في مدينة الرياض.

تفاصيل وظائف مجموعة Serco

وأبرزت مجموعة سيركو، أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– رئيس الطاقم/ فريق خدمات الإطفاء والإنقاذ.

– مدير المراقبة/ خدمات الإطفاء والإنقاذ.

– مشغل غرفة الإنذار.

– مدير التدريب/ الإطفاء والإنقاذ.

– مدير إدارة الجودة.

– مدير تسليم المرافق.

التقديم على الوظائف

وأوضحت مجموعة سيركو، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 24 يناير 2024م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)