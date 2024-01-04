وظائف شاغرة لدى مركز إدارة النفايات

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أعلن المركز الوطني لإدارة النفايات “موان”، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية وإدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر المركز الرئيسي في مدينة الرياض.
وأبرزت إدارة المركز الوطني لإدارة النفايات، أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:
– أخصائي تفتيش: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (الدراسات البيئية، الهندسة، إدارة الأعمال)، أو ما يعادلها.
– أخصائي أول لوائح فنية وتنظيمية: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (إدارة النفايات، الدراسات البيئية، الهندسة)، أو أي تخصص ذي الصلة.
وأوضحت إدارة المركز، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 4 يناير 2024م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)