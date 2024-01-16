برد العقارب مراوغ ويستمر 39 يومًا أول تعليق من نواف العقيدي وسلمان الفرج وسلطان الغنام بعد فوز الأخضر تركي العجمة: فوز سيُعيد الهدوء لمعسكر المنتخب السعودي موعد المباراة المقبلة لـ المنتخب السعودي في كأس آسيا والقنوات الناقلة التنقل بالسلاح المرخص إلى خارج السعودية مخالفة وظائف شاغرة بمستشفى الملك عبدالله وظائف شاغرة لدى الهيئة العامة للإحصاء وظائف شاغرة لدى مطارات جدة علي البليهي رجل مباراة السعودية وعمان وظائف شاغرة بشركة المراعي في 3 مدن
أعلنت شركة مطارات جدة “JedCo”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر الشركة في محافظة جدة.
وأبرزت شركة مطارات جدة أنّ الوظائف المتاحة على مسمى:
– مساعد مدير مكتب: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (نظم المعلومات الإدارية، إدارة الأعمال).
– مدير التخطيط والرقابة: شهادة البكالوريوس في تخصص هندسي ذي الصلة.
وأوضحت شركة مطارات جدة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 16 يناير 2024م؛ والتقديم مستمرٌّ حتى تاريخ 31 يناير 2024م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)