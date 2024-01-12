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وظائف شاغرة لدى هيئة المحتوى المحلي

الجمعة ١٢ يناير ٢٠٢٤ الساعة ٨:٣٥ مساءً
وظائف شاغرة لدى هيئة المحتوى المحلي
المواطن- خالد الأحمد

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أعلنت هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر الهيئة الرئيسي في مدينة الرياض.

تفاصيل وظائف هيئة المحتوى

وبيّنت هيئة المحتوى، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

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– محلل مراقبة المحتوى المحلي (عدد 3 وظائف للخريجين): شهادة البكالوريوس في تخصصات: (إدارة الأعمال، الاقتصاد، الهندسة)، أو أي تخصص ذي الصلة.

– محلل الشراكات الوطنية (للخريجين): شهادة البكالوريوس في تخصصات: (إدارة الأعمال، المالية، الهندسة)، أو أي تخصص ذي الصلة.

– محلل مراقبة المشتريات الإستراتيجية (للخريجين): شهادة البكالوريوس في تخصصات: (الاقتصاد، الإدارة، الهندسة)، أو أي تخصص ذي الصلة.

– أخصائي تنسيق الأعمال: شهادة البكالوريوس في تخصص إدارة الأعمال، أو أي تخصص ذي الصلة.

التقديم على الوظائف

وأوضحت هيئة المحتوى، أنّ التقديم مُتاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 11 يناير 2024م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 21 يناير 2024م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يمكن الدخول على الرابط التالي: (هنا)

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