وظائف شاغرة لدى وزارة الطاقة

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أعلنت وزارة الطاقة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية وإدارية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الوزارة في مدينة الرياض.
وبيّنت وزارة الطاقة، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:
– خبير توطين سلاسل الامداد.
– أخصائي توطين الخدمات.
– خبير أول تحليل بيانات.
– محلل إدارة لجان ودعم إستراتيجي.
– أخصائي أول إدارة لجان ودعم إستراتيجي.
– مدير تحليل البيانات وذكاء الأعمال.
– خبير إدارة لجان ودعم استراتيجي.
– كبير مهندسين تكامل ودعم مبادرات.
وأوضحت وزارة الطاقة، أنّ التقديم مُتاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 1 يناير 2024م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يمكن الدخول على الرابط التالي: (هنا)