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وظائف شاغرة للجنسين بالبنك الإسلامي

الخميس ٤ يناير ٢٠٢٤ الساعة ١٠:٢١ مساءً
وظائف شاغرة للجنسين بالبنك الإسلامي
المواطن- خالد الأحمد

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أعلن البنك الإسلامي للتنمية، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير والدكتوراه في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر البنك الرئيسي في محافظة جدة.

تفاصيل وظائف البنك الإسلامي

وأبرزت إدارة البنك الإسلامي للتنمية، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

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– مساعد مدير/ قسم التدقيق الشرعي الداخلي: شهادة الماجستير أو الدكتوراه في تخصص الخدمات المصرفية والمالية الإسلامية، أو أي تخصص الصلة.

– مساعد مدير/ قسم الالتزام الشرعي: شهادة الماجستير أو الدكتوراه في تخصص الخدمات المصرفية والمالية الإسلامية، أو أي تخصص الصلة.

– أخصائي أول الالتزام بالشريعة: شهادة البكالوريوس أو الماجستير في تخصصات: (القانون، الشريعة، التمويل الإسلامي).

التقديم على الوظائف

وأوضحت إدارة البنك، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، والتقديم مستمر حتى تاريخ 3 فبراير 2024م، منوهة بأنه للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

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