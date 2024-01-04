وظائف شاغرة للجنسين بالبنك الإسلامي

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أعلن البنك الإسلامي للتنمية، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير والدكتوراه في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر البنك الرئيسي في محافظة جدة.
وأبرزت إدارة البنك الإسلامي للتنمية، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:
– مساعد مدير/ قسم التدقيق الشرعي الداخلي: شهادة الماجستير أو الدكتوراه في تخصص الخدمات المصرفية والمالية الإسلامية، أو أي تخصص الصلة.
– مساعد مدير/ قسم الالتزام الشرعي: شهادة الماجستير أو الدكتوراه في تخصص الخدمات المصرفية والمالية الإسلامية، أو أي تخصص الصلة.
– أخصائي أول الالتزام بالشريعة: شهادة البكالوريوس أو الماجستير في تخصصات: (القانون، الشريعة، التمويل الإسلامي).
وأوضحت إدارة البنك، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، والتقديم مستمر حتى تاريخ 3 فبراير 2024م، منوهة بأنه للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)