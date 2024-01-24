وظائف شاغرة للجنسين بالبنك الإسلامي

أعلن البنك الإسلامي للتنمية، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر البنك الرئيسي في محافظة جدة.

تفاصيل وظائف البنك الإسلامي

وأبرزت إدارة البنك الإسلامي للتنمية، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– مسؤول النشر المكتبي: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (التصميم الجرافيكي، إدارة الأعمال، التسويق، إدارة المعلومات)، أو أي تخصص ذي الصلة.

– أخصائي أول أسواق رأس المال: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (الاقتصاد، المالية، إدارة الأعمال)، أو أي تخصص ذي الصلة.

– مدير أول إدارة استمرارية الأعمال والمشاريع: شهادة الماجستير في تخصصات: (تقنية المعلومات، علوم الكمبيوتر)، أو أي تخصص ذي الصلة.

التقديم على الوظائف

وأوضحت إدارة البنك، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، والتقديم مستمر حتى تاريخ 20 فبراير 2024م، منوهة بأنه للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)