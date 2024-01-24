Icon

سعود بن طلال يرعى حفل الاستقبال السنوي لمجتمع الأعمال بغرفة الأحساء Icon روما يسجل الهدف الأول في شباك الشباب Icon وظائف شاغرة في الرقيب التجارية Icon وظائف شاغرة لدى مدينة الملك سعود الطبية Icon وظائف شاغرة للجنسين بالبنك الإسلامي Icon وظائف شاغرة في جامعة الملك سعود الصحية Icon وظائف شاغرة بشركة المياه الوطنية Icon لا أهداف في الشوط الأول بين الشباب وروما Icon وظائف شاغرة لدى شركة الاتصالات Icon تزويج فتاة بشخص مدمن يعد جريمة Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

وظائف
حصاد اليوم

وظائف شاغرة للجنسين بالبنك الإسلامي

الأربعاء ٢٤ يناير ٢٠٢٤ الساعة ٩:١٨ مساءً
وظائف شاغرة للجنسين بالبنك الإسلامي
المواطن- خالد الأحمد

مواضيع ذات علاقة

أعلن البنك الإسلامي للتنمية، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر البنك الرئيسي في محافظة جدة.

تفاصيل وظائف البنك الإسلامي

وأبرزت إدارة البنك الإسلامي للتنمية، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

قد يهمّك أيضاً
أوكسفورد: 30 مليون سائح “متوقع” للسعودية في 2024

أوكسفورد: 30 مليون سائح “متوقع” للسعودية في 2024

عمرو أديب لـ”المواطن” : أنا صاحب بيت.. أهلًا بكم في بلدنا السعودية

عمرو أديب لـ”المواطن” : أنا صاحب بيت.. أهلًا بكم في بلدنا السعودية

– مسؤول النشر المكتبي: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (التصميم الجرافيكي، إدارة الأعمال، التسويق، إدارة المعلومات)، أو أي تخصص ذي الصلة.

– أخصائي أول أسواق رأس المال: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (الاقتصاد، المالية، إدارة الأعمال)، أو أي تخصص ذي الصلة.

– مدير أول إدارة استمرارية الأعمال والمشاريع: شهادة الماجستير في تخصصات: (تقنية المعلومات، علوم الكمبيوتر)، أو أي تخصص ذي الصلة.

التقديم على الوظائف

وأوضحت إدارة البنك، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، والتقديم مستمر حتى تاريخ 20 فبراير 2024م، منوهة بأنه للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

محمد بن سلمان يستقبل بلينكن في المخيم الشتوي بالعلا
أخبار رئيسية

محمد بن سلمان يستقبل بلينكن في المخيم...

أخبار رئيسية
صور الأقمار الصناعية تكشف النمو الهائل لمخيمات اللاجئين بغزة في 100 يوم
العالم

صور الأقمار الصناعية تكشف النمو الهائل لمخيمات...

العالم
فحص طبي يحسم مصير أيمن يحيى
الرياضة

فحص طبي يحسم مصير أيمن يحيى

الرياضة
دلالات وقوع الأبناء بين أيادي المنظمات الإرهابية
السعودية اليوم

دلالات وقوع الأبناء بين أيادي المنظمات الإرهابية

السعودية اليوم
معاناة الفتح مستمرة على ملعبه الجديد
الرياضة

معاناة الفتح مستمرة على ملعبه الجديد

الرياضة
الهلال يسعى لحسم صفقة إيرتون لوكاس
الرياضة

الهلال يسعى لحسم صفقة إيرتون لوكاس

الرياضة
الأمطار تجري السيول والأودية في عدة مناطق
السعودية اليوم

الأمطار تجري السيول والأودية في عدة مناطق

السعودية اليوم
ضبط مواطن دخل بمركبته في الفياض والروضات بمحمية الملك عبدالعزيز
أخبار أمنية

ضبط مواطن دخل بمركبته في الفياض والروضات...

أخبار أمنية