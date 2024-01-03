وظائف شاغرة للجنسين بشركة روشن

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أعلنت شركة روشن للتطوير العقاري، التابعة لصندوق الاستثمارات العامة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة ومشاريعها في مدينة الرياض.
وأبرزت شركة روشن، أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:
– مدير مكتب/ العمليات التجارية: شهادة البكالوريوس أو الماجستير في تخصصات: (إدارة الأعمال، إدارة المشاريع)، أو أي تخصص ذي الصلة.
– أخصائي عمليات التسليم/ الوحدات (عدد وظيفتين): شهادة البكالوريوس في تخصص ذي الصلة.
– مساعد مدير التطوير: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (إدارة الأعمال، الاتصالات)، أو أي تخصص ذي الصلة.
وأوضحت شركة روشن، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 3 يناير 2024م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 17 فبراير 2024م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، فضلًا الدخول على الرابط التالي: (هنا)