وظائف شاغرة للجنسين في النهدي الطبية

سوق الأولين تجربة ثقافية فريدة من نوعها تحاكي أصالة نجد خالد بن سعود يزور الشيخ أحمد الخريصي في منزله نائب مدير عام الجوازات في جلسة بمؤتمر ومعرض خدمات الحج الأربعاء وظائف شاغرة للجنسين بالبنك الإسلامي 30 وظيفة شاغرة في مستشفيات القوات المسلحة وظائف شاغرة لدى المياه الوطنية الفريق البسامي يصدر قرارات ترقية 2503 أفراد من منسوبي الأمن العام وظائف شاغرة في مدينة الملك سعود الطبية وظائف شاغرة في هيئة البيانات والذكاء الاصطناعي وظائف شاغرة في وزارة الطاقة
أعلنت شركة النهدي الطبيّة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وصحية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة والصيدليات التابعة لها في كل من جدة، والمجمعة.
وأبرزت شركة النهدي الطبية، أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:
– مدير قسم تخطيط المخزون (جدة).
– مدير تخطيط المخزون (جدة).
– مدير أول فئة مستحضرات التجميل (جدة).
– صيدلي (المجمعة).
– مدير تحليل التخطيط المالي (جدة).
وأوضحت شركة النهدي الطبيّة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 4 يناير 2024م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 31 يناير 2024م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، فضلًا الدخول على الرابط التالي: (هنا)