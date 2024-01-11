وظائف لدى شركة الاتصالات السعودية STC

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أعلنت شركة الاتصالات السعودية (STC) عن توفر وظائف شاغرة لحملة البكالوريوس فأعلى وذلك للعمل في مقرها الرئيسي بمدينة الرياض حسب المسميات والتخصصات التالية:
– مساعد مدير تطوير الأعمال
– مساعد مدير الإدارة التجارية
– إدارة الأعمال
– التسويق
– المبيعات
– الاقتصاد
– أو ما يعادلهم
– أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية.
– إجادة اللغة الإنجليزية.
– إجادة استخدام الحاسب الآلي.
– توفر المهارات والخبرات المطلوبة لكل وظيفة.
التقديم متاح حالياً من خلال الرابط التالي: “اضغط هنا“، ويستمر حتى الاكتفاء بالعدد المطلوب.