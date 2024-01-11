وظائف لدى شركة الاتصالات السعودية STC

أعلنت شركة الاتصالات السعودية (STC) عن توفر وظائف شاغرة لحملة البكالوريوس فأعلى وذلك للعمل في مقرها الرئيسي بمدينة الرياض حسب المسميات والتخصصات التالية:

المسميات الوظيفية:

– مساعد مدير تطوير الأعمال

– مساعد مدير الإدارة التجارية

التخصصات المطلوبة:

– إدارة الأعمال

– التسويق

– المبيعات

– الاقتصاد

– أو ما يعادلهم

الشروط العامة:

– أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية.

– إجادة اللغة الإنجليزية.

– إجادة استخدام الحاسب الآلي.

– توفر المهارات والخبرات المطلوبة لكل وظيفة.

طريقة التقديم:

التقديم متاح حالياً من خلال الرابط التالي: “اضغط هنا“، ويستمر حتى الاكتفاء بالعدد المطلوب.