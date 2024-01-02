وظائف لدى هيئة الزكاة والضريبة والجمارك

أعلنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك عن طرح عدد من الوظائف الشاغرة لحملة البكالوريوس فأعلى للعمل في مقرها بالرياض حسب المسميات والتخصصات التالية:

الوظائف الشاغرة:

– محلل مالي (Financial Analyst)

– مشرف مراقبة العمليات (Operations Oversight Lead Supervisor)

– أخصائي أول شؤون اللجان (Committees Affairs Senior Specialist)

– زكاتي أخصائي رئيسي لإدارة المشاريع (Zakati Project Management Lead Specialist)

– باحث أول تنظيمي (Regulatory Senior Researcher)

– مشرف مكافحة الحرائق (Firefighting Supervisor)

التخصصات المطلوبة:

– إدارة الأعمال

– القانون

– المالية

– الصحة العامة

– علوم الإطفاء

– أو ما يعادلهم

طريقة التقديم:

التقديم متاح حاليًا من خلال الرابط التالي: “اضغط هنا”.