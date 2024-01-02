وظائف لدى هيئة الزكاة والضريبة والجمارك

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أعلنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك عن طرح عدد من الوظائف الشاغرة لحملة البكالوريوس فأعلى للعمل في مقرها بالرياض حسب المسميات والتخصصات التالية:
– محلل مالي (Financial Analyst)
– مشرف مراقبة العمليات (Operations Oversight Lead Supervisor)
– أخصائي أول شؤون اللجان (Committees Affairs Senior Specialist)
– زكاتي أخصائي رئيسي لإدارة المشاريع (Zakati Project Management Lead Specialist)
– باحث أول تنظيمي (Regulatory Senior Researcher)
– مشرف مكافحة الحرائق (Firefighting Supervisor)
– إدارة الأعمال
– القانون
– المالية
– الصحة العامة
– علوم الإطفاء
– أو ما يعادلهم
التقديم متاح حاليًا من خلال الرابط التالي: “اضغط هنا”.