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لحملة البكالوريوس فأعلى بالرياض

وظائف لدى هيئة الزكاة والضريبة والجمارك

الثلاثاء ٢ يناير ٢٠٢٤ الساعة ٥:٠٢ مساءً
وظائف لدى هيئة الزكاة والضريبة والجمارك
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك عن طرح عدد من الوظائف الشاغرة لحملة البكالوريوس فأعلى للعمل في مقرها بالرياض حسب المسميات والتخصصات التالية:

الوظائف الشاغرة:

– محلل مالي (Financial Analyst)
– مشرف مراقبة العمليات (Operations Oversight Lead Supervisor)
– أخصائي أول شؤون اللجان (Committees Affairs Senior Specialist)
– زكاتي أخصائي رئيسي لإدارة المشاريع (Zakati Project Management Lead Specialist)
– باحث أول تنظيمي (Regulatory Senior Researcher)
– مشرف مكافحة الحرائق (Firefighting Supervisor)

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التخصصات المطلوبة:

– إدارة الأعمال
– القانون
– المالية
– الصحة العامة
– علوم الإطفاء
– أو ما يعادلهم

طريقة التقديم:

التقديم متاح حاليًا من خلال الرابط التالي: “اضغط هنا”.

 

 

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