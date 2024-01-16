مطار الملك فهد الدولي يكسر حاجز الـ 10 ملايين مسافر رسميًا.. انتهاء صراع النصر والاتحاد حول حمد الله المقبل: منتدى الألكسو للأعمال والشراكات مبادرة سعودية تؤسس نموذجًا جديدًا مستدامًا للمستقبل سوق الأسهم يغلق منخفضاً عند مستوى 12077 نقطة وظائف لدى هيئة الزكاة والضريبة والجمارك الأرصاد: لم نلامس الصفر المئوي وفرصة تأثر السعودية بموجات باردة واردة مجلس الوزراء يوجه الجهات الحكومية بتعديل لوائحها الخاصة بعطلتي عيدي الفطر والأضحى فيصل بن فرحان: الحرب في غزة تجر الإقليم بأكمله إلى مخاطر كبيرة الشورى يدعو صندوق التنمية الوطني للمساهمة في إيجاد الوظائف للمواطنين بصورة دقيقة 8 صفقات خاصة في سوق الأسهم بـ 157.4 مليون ريال
أعلنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك عن طرح عدد من الوظائف الشاغرة لحملة البكالوريوس فأعلى للعمل في مقرها بالرياض حسب المسميات والتخصصات التالية:
– خبير تطبيقات تقنية المعلومات (IT Application Expert)
– مدقق حسابات (Auditor)
– أخصائي أول إدارة البيانات (Data Management Lead Specialist)
– أخصائي خدمات الموظفين (Employees Services Specialist)
– أخصائي قيادة التقييم (Assessment Lead Specialist)
– إدارة الأعمال
– إدارة الموارد البشرية
– المحاسبة
– علوم البيانات
– علوم الحاسب
– تقنية المعلومات
– أو ما يعادلهم
التقديم متاح حالياً من خلال الرابط التالي: “اضغط هنا”.