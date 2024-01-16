وظائف لدى هيئة الزكاة والضريبة والجمارك

أعلنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك عن طرح عدد من الوظائف الشاغرة لحملة البكالوريوس فأعلى للعمل في مقرها بالرياض حسب المسميات والتخصصات التالية:

الوظائف المتاحة:

– خبير تطبيقات تقنية المعلومات (IT Application Expert)

– مدقق حسابات (Auditor)

– أخصائي أول إدارة البيانات (Data Management Lead Specialist)

– أخصائي خدمات الموظفين (Employees Services Specialist)

– أخصائي قيادة التقييم (Assessment Lead Specialist)

التخصصات المطلوبة:

– إدارة الأعمال

– إدارة الموارد البشرية

– المحاسبة

– علوم البيانات

– علوم الحاسب

– تقنية المعلومات

– أو ما يعادلهم

طريقة التقديم:

التقديم متاح حالياً من خلال الرابط التالي: “اضغط هنا”.