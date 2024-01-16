وظائف مدنية شاغرة في القوات البرية

أعلنت قيادة سلاح الصيانة بالقوات البرية، عن توفّر وظائف مدنية شاغرة على برنامج تشغيل وصيانة ومعدات القوات البرية، للحاصلين على شهادة البكالوريوس في تخصص اللغة الإنجليزية؛ وذلك للعمل لدى معهد سلاح الصيانة بالطائف.

تفاصيل وظائف القوات البرية

وأبرزت القوات البرية، أن الوظائف المتاحة على مسمى:

– معلم لغة إنجليزية (عدد 3 وظائف): حاصل على شهادة البكالوريوس في مجال اللغة الإنجليزية تربوي، ويفضل ذو خبرة، واجتياز المقابلة الشخصية والاختبار.

– مترجم لغة إنجليزية: حاصل على شهادة اللغة الإنجليزية، ويفضل الحصول على دورات تدريبية في مجال تخصصه، واجتياز المقابلة الشخصية والاختبار.

التقديم على الوظائف

وأوضحت القوات البرية، أن على الراغبين بالتقديم ممن تنطبق عليهم شروط التقديم عليها من خلال الموقع الإلكتروني لبوابة التوظيف (هنا)، وذلك بدءًا من يوم الأحد الموافق 9 رجب 1445هـ؛ ويستمر التقديم حتى يوم الثلاثاء الموافق 11 رجب 1445هـ.

ولمعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)