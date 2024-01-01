وظائف هندسية شاغرة لدى مصفاة سامرف

أعلنت شركة مصفاة أرامكو السعودية موبيل المحدودة “سامرف”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية شاغرة للسعوديين، على مسمى “مهندس تفتيش أول”؛ وذلك للعمل بمقر الشركة الرئيسي في محافظة ينبع الصناعية.

شروط وظائف سامرف

وبيّنت شركة مصفاة سامرف، أنَّ الوظائف متاحة للسعوديين من حمَلة شهادة البكالوريوس في تخصص الهندسة الميكانيكية، ويشترط وجود خبرات سابقة.

التقديم على الوظائف

وأوضحت شركة مصفاة سامرف، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 1 يناير 2024م، والتقديم مستمر حتى تاريخ 14 يناير 2024م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)