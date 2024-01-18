وظائف هندسية وإدارية شاغرة بشركة الرقيب

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أعلنت شركة حمد محمد الرقيب وأولاده التجارية، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية وإدارية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع المعارض والمتاجر التابعة للشركة في كل من الخبر، والهفوف، والرياض.
وأبرزت شركة الرقيب التجارية، أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:
– مهندس صناعي (الخبر).
– مهندس منشأة (الخبر).
– ممثل خدمة العملاء (الهفوف).
– منسق الصيانة (الرياض).
– منسق التسويق (الخبر).
– مدير معرض/ متجر (الخبر).
– ممثل خدمة النزلاء (الخبر).
– مخطط الطلبات/ المخزون (الخبر).
وأوضحت شركة الرقيب التجارية، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 18 يناير 2024م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)