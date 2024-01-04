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وظائف هندسية وإدارية شاغرة بوزارة الدفاع

الخميس ٤ يناير ٢٠٢٤ الساعة ٦:٢١ مساءً
وظائف هندسية وإدارية شاغرة بوزارة الدفاع
المواطن- خالد الأحمد

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أعلنت وزارة الدفاع، ممثلة بهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات للقوات البرية، عن وجود وظائف شاغرة على برنامج التعاقد المباشر للمساندة الفنية في مجال تقنية المعلومات؛ وذلك حسب مسميات الوظائف والتخصصات التالية:

– مهندس حاسب آلي (عدد وظيفتين): شهادة الماجستير أو البكالوريوس في تخصصات: (هندسة حاسب آلي، هندسة أمن معلومات، هندسة نظم معلومات)​.

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– مهندس اتصالات: شهادة الماجستير أو البكالوريوس في تخصصات: (هندسة شبكات، هندسة اتصالات).

– مطور تطبيقات (عدد 7 وظائف): شهادة الماجستير أو البكالوريوس في تخصصات: (هندسة برمجيات، علوم الحاسب الآلي، تقنية المعلومات).

شروط وظائف وزارة الدفاع

وبينت الوزارة، أن شروط الوظائف المطلوبة هي:

– أن يكون سعودي الجنسية.

– أن يكون حاصلًا على درجة البكالوريوس فأعلى في التخصصات المطلوبة لشغل الوظيفة المتقدم عليها.

– جميع الخبرات يجب أن تكون في مجال طبيعة العمل الوظيفة المتقدم عليها.

– أن يكون لائقًا صحيًّا وحسن المظهر.

– ألا يكون محكومًا عليه بحد شرعي أو بالسجن في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة.

التقديم على الوظائف

وأوضحت الوزارة، أنّ التقديم سيتاح من خلال الموقع الإلكتروني عن طريق الرابط التالي (هنا)، وذلك بدءًا من يوم الأحد الموافق 25 جمادى الآخرة 1445هـ؛ ويستمر التقديم يوم الثلاثاء الموافق 27 جمادى الآخرة 1445هـ.

ولمعرفة تفاصيل أكثر، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

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