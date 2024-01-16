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وظائف هندسية وإدارية شاغرة بوزارة الطاقة

الثلاثاء ١٦ يناير ٢٠٢٤ الساعة ١٠:٥١ مساءً
وظائف هندسية وإدارية شاغرة بوزارة الطاقة
المواطن- خالد الأحمد

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أعلنت وزارة الطاقة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية وإدارية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الوزارة في مدينة الرياض.

تفاصيل وظائف وزارة الطاقة

وبيّنت وزارة الطاقة، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

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– كبير مهندسين تطوير شبكات.

– خبير أول ربط دولي.

– أخصائي شراكات إستراتيجية.

– كبير مهندسين مرونة الشبكة.

– أمين مستودع.

– أخصائي أول التزام.

– سكرتير.

– مسؤول إداري أول.

التقديم على الوظائف

وأوضحت وزارة الطاقة، أنّ التقديم مُتاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 16 يناير 2024م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يمكن الدخول على الرابط التالي: (هنا)

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