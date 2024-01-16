وظائف هندسية وإدارية شاغرة بوزارة الطاقة

مؤسسات يُطبق عليها توجيه تعديل عطلتي العيدين شاهد .. ناميبيا تهزم منتخب تونس بهدف سببان وراء رفض مانشستر يونايتد التعاقد مع كريم بنزيما عبدالرحمن غريب يسجل هدف التعادل لـ المنتخب السعودي طريف الأبرد خلال الـ10 سنوات الماضية طريقة تعديل العنوان الوطني في توكلنا جوجل تكشف سبب تباطؤ موقع يوتيوب روبوت إيلون ماسك يقوم بمهمة غير متوقعة شاهد .. المنتخب السعودي يتأخر بهدف ضد عمان في الشوط الأول حريق مركبة في جدة ولا إصابات
أعلنت وزارة الطاقة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية وإدارية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الوزارة في مدينة الرياض.
وبيّنت وزارة الطاقة، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:
– كبير مهندسين تطوير شبكات.
– خبير أول ربط دولي.
– أخصائي شراكات إستراتيجية.
– كبير مهندسين مرونة الشبكة.
– أمين مستودع.
– أخصائي أول التزام.
– سكرتير.
– مسؤول إداري أول.
وأوضحت وزارة الطاقة، أنّ التقديم مُتاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 16 يناير 2024م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يمكن الدخول على الرابط التالي: (هنا)