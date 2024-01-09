وظائف هندسية وإدارية شاغرة لدى المراعي

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أعلنت شركة المراعي لتصنيع وتوزيع المواد الغذائية والألبان والمشروبات، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية وإدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في كل من حائل، وجدة.
وبيّنت شركة المراعي أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:
– مهندس إنشاءات (حائل): شهادة الدبلوم أو أعلى في تخصصات: (الهندسة المدنية، أو الهندسة الميكانيكية).
– مدير مبيعات الجملة (جدة): شهادة البكالوريوس في تخصصات: (التسويق، أو إدارة الأعمال).
وأوضحت شركة المراعي، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 8 يناير 2024م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)