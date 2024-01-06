وفاة أسطورة البرازيل ماريو زاغالو

توفي الأسطورة البرازيلي ماريلو زاغالو، اليوم السبت، عن عمر يُناهز الـ92 عامًا، بعد مسيرة استثنائية في عالم كرة القدم.

وفاة ماريو زاغالو

وأعلن حساب الأسطورة البرازيلي الرسمي عبر “انستقرام”، نبأ الوفاة في بيان مقتضب، وقال: “نبلغكم ببالغ الحزن بوفاة بطل العالم الأبدي أربع مرات ماريو جورجي لوبو زاغالو”.

وأضاف البيان عن ماريو زاغالو: “والد مخلص، وجدّ محبّ، وصهر حنون، وصديق وفي، ومحترف بطل، وإنسان عظيم.. وطني ترك لنا إرثاً من الإنجازات العظيمة”.

وأعلن الاتحاد البرازيلي لكرة القدم، عن الحداد لمدة أسبوع بعد وفاة زاغالو، الذي وصفته بـ”أحد أعظم الأساطير”، وذلك تكريمًا لذكراه، وتخليدًا لإرثه.

مسيرة رائعة

ولعب ماريو زاغالو دورًا مهمًا في تتويج منتخب البرازيل الأول لكرة القدم بلقب كأس العالم في 1958 و1962، مع الأسطورة بيليه، فيما توج مع كمدرب مع السامبا بلقب المونديال في 1970، ومدربًا مساعدًا في 1994.

وكان مدربًا لمنتخب البرازيل الأول لكرة القدم في كأس العالم 1998، عندما خسر بثلاثية دون رد أمام فرنسا المضيفة، ولم يحقق النتائج المتوقعة في مونديال 2006، وودع البطولة مبكرًا، واعتزل التدريب.