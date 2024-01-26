وفاة العامري فاروق نائب رئيس الأهلي المصري

توفي، قبل قليل، العامري فاروق، نائب رئيس النادي الأهلي المصري ووزير الرياضة الأسبق، بعد الأزمة الصحية التي تعرض لها.

وفاة العامري فاروق

وقال هشام فاروق، عبر صفحته الرسمية على “فيسبوك”: “بنفوس راضية وقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره، أنعى أخي الغالي العامري فاروق العامري، وستقام صلاة الجنازة بمسجد الشرطة بأكتوبر بعد صلاة العصر”.

وكان نائب رئيس النادي الأهلي المصري، قد تعرض لوعكة صحية، يوم 7 نوفمبر الماضي، حيث عانى من نزيف داخلي ودخل في غيبوبة طوال الفترة الماضية بأحد المستشفيات في 6 أكتوبر، قبل أن يرحل اليوم الجمعة.

مسيرة إدارية حافلة

ورحل العامري فاروق صاحب الـ53 عامًا، بعد مسيرة إدارية حافلة في الرياضة المصرية، حيث يشغل منصب نائب رئيس النادي الأهلي المصري منذ عام 2017، في مجلس إدارة محمود الخطيب.

وسبق أن تواجد في منصب عضوية مجلس إدارة النادي الأهلي المصري لسنوات عديدة، كما أنه شغل منصب وزير الشباب والرياضة في عام 2012.