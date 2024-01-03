وفاة شخصين وإصابة 4 جراء حادث بأحد المصانع في الرياض

توفي شخصان وأصيب 4 أخرين في حادث وقع في أحد المصانع التابعة للشركة الكيميائية السعودية المحدودة في الرياض.

تفاصيل الحادث

وأعلنت الشركة الكيميائية السعودية القابضة في بيان لها عبر موقع تداول السعودية عن وقوع حادث في أحد المفاعلات التابعة لأحد خطوط إنتاج أحد مصانع شركاتها التابعة لـ” الشركة الكيميائية السعودية المحدودة” في محافظة عطشانة في تمام الساعة الثانية والنصف من صباح يوم الثلاثاء الموافق 2 يناير 2024م، ونتج عنه وفاة شخصين رحمهما الله وإصابة أربعة أشخاص.

الأثر المالي

وأفادت الشركة أنه بحسب التقييمات الأولية للأضرار الناتجة عن الحادث، فإن الأثر المالي المتوقع سيكون في تكلفة الإصلاحات والتي تقدر بمبلغ بحدود عشرة ملايين ريال وقد تم إخطار الجهات ذات العلاقة والعمل جار على استكمال التحقيقات وإصلاح الأضرار وعودة تشغيل الخط المتضرر.

ولفتت الشركة إلى أنه سيتم الإعلان لاحقاً عن أي تطورات جوهرية بهذا الخصوص.