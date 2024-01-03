وفاة شخصين وإصابة 4 جراء حادث بأحد المصانع في الرياض الأرصاد: تراجع درجات الحرارة وأمطار مصحوبة برياح نشطة وزخات البرد سامسونج تكشف موعد إطلاق هواتف جالاكسي S24 الأخضر يودع 3 لاعبين بعد إعلان القائمة النهائية لـ كأس أمم آسيا 2023 مبيعات سيارات تسلا تنتعش بعد خفض الأسعار القنوات الناقلة لـ مباراة ريال مدريد ضد ريال مايوركا السعودية خامس دولة في استخدام لقاح الفيروس المخلوي لمن بلغ 65 سنة وأكبر ميتا تخفض سعر نظارة الواقع الافتراضي Quest 2 ترتيب الدوري الإنجليزي بعد ختام مباريات الجولة الـ20 بايدن يضغط على إسرائيل للتحرك نحو عملية أكثر دقة في غزة
توفي شخصان وأصيب 4 أخرين في حادث وقع في أحد المصانع التابعة للشركة الكيميائية السعودية المحدودة في الرياض.
وأعلنت الشركة الكيميائية السعودية القابضة في بيان لها عبر موقع تداول السعودية عن وقوع حادث في أحد المفاعلات التابعة لأحد خطوط إنتاج أحد مصانع شركاتها التابعة لـ” الشركة الكيميائية السعودية المحدودة” في محافظة عطشانة في تمام الساعة الثانية والنصف من صباح يوم الثلاثاء الموافق 2 يناير 2024م، ونتج عنه وفاة شخصين رحمهما الله وإصابة أربعة أشخاص.
وأفادت الشركة أنه بحسب التقييمات الأولية للأضرار الناتجة عن الحادث، فإن الأثر المالي المتوقع سيكون في تكلفة الإصلاحات والتي تقدر بمبلغ بحدود عشرة ملايين ريال وقد تم إخطار الجهات ذات العلاقة والعمل جار على استكمال التحقيقات وإصلاح الأضرار وعودة تشغيل الخط المتضرر.
ولفتت الشركة إلى أنه سيتم الإعلان لاحقاً عن أي تطورات جوهرية بهذا الخصوص.