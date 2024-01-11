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جرى إخلاء ساكني المبنى

وفاة شخص وإصابة 5 آخرين في إخماد حريق بالقنفذة

الخميس ١١ يناير ٢٠٢٤ الساعة ٤:٤٥ مساءً
وفاة شخص وإصابة 5 آخرين في إخماد حريق بالقنفذة
المواطن - فريق التحرير

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باشرت فرق الدفاع المدني، اليوم الخميس، إخماد حريق في شقة بمبنى في القنفذة.

وقالت المديرية العامة للدفاع المدني، إن فرقها بالقنفذة أخمدت الحريق، حيث تم إخلاء ساكنيه، لافتة إلى وفاة شخص وإصابة 5 آخرين جراء الحادث.

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جاهزية فرق الدفاع المدني

ويجري الدفاع المدني استعدادات متواصلة لضمان جاهزية الفرق واستعدادها الدائم للاستجابة الفورية للبلاغات التي ترد إليه.

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