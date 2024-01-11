وفاة شخص وإصابة 5 آخرين في إخماد حريق بالقنفذة

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باشرت فرق الدفاع المدني، اليوم الخميس، إخماد حريق في شقة بمبنى في القنفذة.
وقالت المديرية العامة للدفاع المدني، إن فرقها بالقنفذة أخمدت الحريق، حيث تم إخلاء ساكنيه، لافتة إلى وفاة شخص وإصابة 5 آخرين جراء الحادث.
ويجري الدفاع المدني استعدادات متواصلة لضمان جاهزية الفرق واستعدادها الدائم للاستجابة الفورية للبلاغات التي ترد إليه.