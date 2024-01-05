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الجهات الأمنية باشرت الحادث

وفاة مواطن أُطلق عليه النار في منطقة جبلية بجدة

الجمعة ٥ يناير ٢٠٢٤ الساعة ١:٠٦ صباحاً
وفاة مواطن أُطلق عليه النار في منطقة جبلية بجدة
المواطن - فريق التحرير

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باشرت الجهات الأمنية بمحافظة جدة بلاغًا عن تعرض مواطن لإطلاق نار نتج عنه وفاته.

تفاصيل الواقعة

وأوضح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة أن الجهات الأمنية بمحافظة جدة باشرت بلاغًا عن تعرض مواطن لإطلاق النار أثناء تواجده في منطقة جبلية عير مأهولة بالسكان نتج عنه وفاته بالموقع، وجاري اتخاذ الإجراءات النظامية.

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