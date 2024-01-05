وفاة مواطن أُطلق عليه النار في منطقة جبلية بجدة

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باشرت الجهات الأمنية بمحافظة جدة بلاغًا عن تعرض مواطن لإطلاق نار نتج عنه وفاته.
وأوضح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة أن الجهات الأمنية بمحافظة جدة باشرت بلاغًا عن تعرض مواطن لإطلاق النار أثناء تواجده في منطقة جبلية عير مأهولة بالسكان نتج عنه وفاته بالموقع، وجاري اتخاذ الإجراءات النظامية.