وفاة و7 إصابات في تحطم مروحية عسكرية بقرغيزستان

توفي شخص وأصيب 7 آخرين على الأقل في حادث تحطم مروحية عسكرية قرب بشكيك عاصمة قرغيزستان صباح اليوم الأربعاء بحسب ما أكدته وسائل إعلام محلية.

تحطم مروحية عسكرية

وقال ممثل هيئة الطيران الوطنية القرغيزية إن مروحية عسكرية من طراز “مي-8” تحطمت في قاعدة “فرونزي –1” الجوية في الساعة 10.55 صباحا (التوقيت المحلي)، ولا يزال مصير الطاقم مجهولا.

وأفادت وسائل إعلام قيرغيزية عن مقتل شخص وإصابة سبعة آخرين جراء الحادث.

التحقيق في الحادث

بدورها قالت وزارة الدفاع القيرغيزية ، إن مروحية تابعة للقوات الجوية نفذت هبوطاً اضطرارياً قاسياً أثناء قيامها بتحليق تدريبي، ما أدى إلى وقوع إصابات.

وأضافت الوزارة أنه يجري العمل على معرفة ملابسات الحادث، وسيتم الإعلام عن نتائج التحقيق لاحقاً.