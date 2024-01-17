استخراج طقم أسنان من معدة شخص بعد 6 سنوات وفاة و7 إصابات في تحطم مروحية عسكرية بقرغيزستان غداً نهاية التقديم على حركة النقل الخارجي تنبيه من أمطار ورياح تحد الرؤية على جازان حتى الـ9 مساء جعفر يجسد حياة مايكل جاكسون التدريب التقني بعسير يعلن مواعيد التسجيل والقبول مبيعات السيارات الكهربائية عالميًا تنمو 31 % في 2023 استقرار أسعار الذهب في السعودية اليوم حساب المواطن : إرفاق المستندات في 5 خطوات صيام البشرة ترند جديد للعناية بالوجه
توفي شخص وأصيب 7 آخرين على الأقل في حادث تحطم مروحية عسكرية قرب بشكيك عاصمة قرغيزستان صباح اليوم الأربعاء بحسب ما أكدته وسائل إعلام محلية.
وقال ممثل هيئة الطيران الوطنية القرغيزية إن مروحية عسكرية من طراز “مي-8” تحطمت في قاعدة “فرونزي –1” الجوية في الساعة 10.55 صباحا (التوقيت المحلي)، ولا يزال مصير الطاقم مجهولا.
وأفادت وسائل إعلام قيرغيزية عن مقتل شخص وإصابة سبعة آخرين جراء الحادث.
بدورها قالت وزارة الدفاع القيرغيزية ، إن مروحية تابعة للقوات الجوية نفذت هبوطاً اضطرارياً قاسياً أثناء قيامها بتحليق تدريبي، ما أدى إلى وقوع إصابات.
وأضافت الوزارة أنه يجري العمل على معرفة ملابسات الحادث، وسيتم الإعلام عن نتائج التحقيق لاحقاً.