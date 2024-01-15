وقع في حي يكتظ بالسكان.. تفاصيل حادث حريق محطة وقود تبوك

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كشفت قناة “الإخبارية”، تفاصيل الحريق الذي شب في محطة وقود في تبوك، والذي أسفر عن وقوع وفاة واحدة وإصابات.
وقال مراسل القناة من موقع الحريق، إن هذا الحادث وقع أمس الأحد ما بين الساعة 5:45 لـ 5:50، لافتًا إلى أن محطة الوقود تقع في حي المروج بتبوك والذي يكتظ بكثافة سكانية كبيرة.
وأضاف أن الحريق كان لحظيًا ونتج عنه انفجار في خزانات الوقود، ما أسفر عن وقوع وفاة وإصابات متفرقة، مؤكدًا أن الجهات المعنية في المنطقة باشرت الحريق على الفور.
فيما قال أحد سكان الحي إن الحريق كان مفاجئًا للأهالي، موجهًا الشكر للجهات المعنية التي تواجدت على الفور لإخماده كليًا.
واستنكر تجمهر بعض الشباب لحظة حادثة الحريق لتوثيقها، ما كاد أن يتسبب بحوادث أكبر.
فيديو | أحد سكان الحي: تجمهر بعض الشباب لحظة حادثة الحريق لتوثيقها كاد أن يتسبب بحوادث أكبر#نشرة_النهار#الإخبارية pic.twitter.com/uPmGHcsdyx
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) January 15, 2024