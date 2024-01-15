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تواجدت الجهات المعنية على الفور

وقع في حي يكتظ بالسكان.. تفاصيل حادث حريق محطة وقود تبوك

الإثنين ١٥ يناير ٢٠٢٤ الساعة ٦:١٢ مساءً
وقع في حي يكتظ بالسكان.. تفاصيل حادث حريق محطة وقود تبوك
المواطن - فريق التحرير

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كشفت قناة “الإخبارية”، تفاصيل الحريق الذي شب في محطة وقود في تبوك، والذي أسفر عن وقوع وفاة واحدة وإصابات.

وقال مراسل القناة من موقع الحريق، إن هذا الحادث وقع أمس الأحد ما بين الساعة 5:45 لـ 5:50، لافتًا إلى أن محطة الوقود تقع في حي المروج بتبوك والذي يكتظ بكثافة سكانية كبيرة.

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حريق لحظي

وأضاف أن الحريق كان لحظيًا ونتج عنه انفجار في خزانات الوقود، ما أسفر عن وقوع وفاة وإصابات متفرقة، مؤكدًا أن الجهات المعنية في المنطقة باشرت الحريق على الفور.

فيما قال أحد سكان الحي إن الحريق كان مفاجئًا للأهالي، موجهًا الشكر للجهات المعنية التي تواجدت على الفور لإخماده كليًا.

واستنكر تجمهر بعض الشباب لحظة حادثة الحريق لتوثيقها، ما كاد أن يتسبب بحوادث أكبر.

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