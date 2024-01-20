وقف إنتاج مازدا 6 في اليابان

أعلنت شركة مازدا وقف إنتاج موديل مازدا 6 اعتبارًا من منتصف شهر أبريل المقبل حيث ستتجه الشركة إلى التركيز على سيارات CX بجميع فئاتها.

وكانت مازدا 6 توقفت في أسواق المملكة المتحدة العام الماضي، الأمر الذي يلقي بظلاله على قدرة السيارات السيدان على المنافسة في ظل تحول رغبات المستهلكين.

مواصفات مازدا 6

وظهرت مازدا 6 في الجيل الثالث لأول مرة في عام 2012، وتأتي السيارة اليابانية بمحرك ذي 4 أسطوانات بسعة 2.5 لتر من طراز ®SKYACTIV وبقوة 190 حصانًا عند 6000 دورة في الدقيقة فيما يبلغ عزم الدوران 252 نيوتن متر عند 4000 دورة في الدقيقة.

السيارة تعمل على وقود بنزين 91 أو أعلى وتأتي مع ناقل حركة تلقائي 6 سرعات بنظام الدفع الأمامي وتصل سرعة السيارة القصوى إلى 221 كم/س حد فيما تبلغ سعة خزان الوقود 62 لترًا.

المقصورة الداخلية

كما تأتي السيارة مزودة بشاشة عرض وسطية 8 إنش وجهاز التحكم بالأوامر (ماوس) مع خاصية تشغيل/إ طفاء المحرك الذكي و نظام صوتي 4 سماعات وغيرها من الكماليات ووسائل الراحة والترفيه والأمان.

ويبلغ سعر الفئة الأساسية من موديل 2024 في المملكة حوالي 92 ألف ريال شامل قيمة الضريبة المضافة.

توقف دايهاتسو

يذكر أنه في ديسمبر الماضي أعلنت شركة دايهاتسو التابعة لشركة تويوتا، وقف الإنتاج في جميع مصانعها في اليابان حتى نهاية يناير الجاري على الأقل، بعد فضيحة اختبارات سلامة مزوّرة تم الكشف عنها مؤخرًا.